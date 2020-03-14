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بوابة إفريقيا الإخبارية/ تاجوراء |

14 March, 2020

اقترح المجلس البلدي تاجوراء جملة من الإجراءات للمساهمة في تجنب وباء كورونا منها إغلاق الحدود والمطارات إلا للحالات الطارئة.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية تاجوراء أن المقترحات تتضمن الطلب رسميا من كافة الجهات والمؤسسات والشركات بتنظيم العمل وتقليص عدد العاملين ما أمكن، الدعوة لالتزام الناس بيوتها قدر الإمكان وتجنب الازدحام والوعي بخطورة الوباء والالتزام بكافة القرارات و النصائح، الاتفاق على قرار بقفل أنشطة تجارية محددة ومقار التجمعات (يتم ذكرها بوضوح في قرار ليلتزم به المعنيون) بالإضافة إلى إطلاق حملة توعوية إعلامية كبيرة مع توفير خدمة الإنترنت مجانا للمساهمة في توعية المواطن إلى حين انتهاء الأزمة.

وأوضح المجلس البلدي أن هذه الإجراءات لن تتم إلا بتشكيل غرفة طوارئ مركزية لمكافحة الوباء بعضوية الوزارات المعنية والبلديات والمختصين والجهات ذات العلاقة لتتمكن من اتخاذ القرارات السريعة والفاعلة والتواصل المباشر مع المناطق.