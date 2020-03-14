العملات العربية والأجنبية تقفز أمام الدينار

قفزت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار بعد عودة التداولات اليوم السبت في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وصعد الدولار عند الساعة الخامسة 12 قرشا مقارنة مع سعر إغلاق الخميس الماضي وتم تداوله بـ4.82 دنانير وهو نفس سعر تداول الدولار لغرض الحوالة من طرابلس إلى دبي وتركيا.

أما اليورو فقد سجل 5.34 دنانير صاعدا بذلك ما مقداره 15 قرشا حالة الصعود، وشمل الصعود الذهب عيار 18 كسر وبيع الغرام الواحد منه مساء اليوم في سوق المشير بطرابلس بـ185 دينارا.

وبشأن العملات الأخرى، صعد الدينار التونسي من جديد وتم تداوله في منطقة رأس جدير الحدودية بين البلدين بـ1.66 دينار وعاود الجنيه المصري الصعود وتم تداوله في سوق المشير بـ30 قرشا للجنيه.

كما ارتفعت قيمة الليرة التركية رغم تراجعها عالميا أمام الدولار وصعدت بمقدار قرش في سوق المشير بطرابلس وتم تداولها بـ76 قرشا لليرة.

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