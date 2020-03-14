“الرئاسي” يصدر إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع عدد من الوزراء ومسؤولي الأجهزة والإدارات المختصة، سبل مواجهة فيروس كورونا الذي أصاب العديد من الحالات في دول الجوار.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد السبت تم خلاله مناقشة تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة والتعامل الوقائي الصارم في كافة المنافذ، إضافة إلى وضع آليات للتنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الجهات المعنية.

كما تم اعتماد خطة مواجهة كورونا المعتمدة سابقا والتي تشمل تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي إضافة لمتابعة مستجدات الوباء محليا ودوليا.

واتخذ الرئاسي القرارات التالية في إطار جهود تفادي فيروس كورونا:

ـ الحد من عدد المراجعين في الإدارات العامة وغيرها في أضيق نطاق ممكن ويفضل استخدام وسائل الاتصال الالكترونية بديلا عن المراجعات الشخصية.

ـ إلزام الموظفين بالاستفادة من إجازاتهم السنوية، وتفعيل نظام العمل التناوبي بحيث يقتصر تسيير العمل اليومي على أقل عدد من الموظفين بالقدر الذي لا يتعارض مع حسن العمل.

ـ إيقاف العمل بجهاز قارئ البصمة الآلي موقتا واستبداله بسجلات الحضور والانصراف.

ـ تعقيم المقرات الإدارية ومنع التناوب على استخدام الآلات والأدوات المشتركة والتقليل من استخدام وسائل النقل الجماعي.

ـ الإيعاز للموظفين بالالتزام بالإرشادات الصحية التي تصدر دوريا خصوصا فيما يتعلق بالمسافة الآمنة بين الأشخاص وعدم التصافح بالأيدي، وتجنب الاحتكاك المباشر مع الآخرين.

ودعا السراج وزارة الصحة بحكومة الوفاق إلى تعزيز هذه الضوابط بالمنشورات الدورية التي تكفل الوقاية من انتشار المرض.

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