تشمل تخصيص أماكن للعزل بمختلف المناطق .. السراج يعتمد خطة مواجهة فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا، والتعامل الوقائي الصارم في منافذ الدخول، كما بحث آليات التنسيق وتوحيد جهود كل الجهات المعنية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، في بيان لها، اليوم السبت، أن السراج اعتمد، خلال اجتماع موسع مع الوزراء ومسؤولي الأجهزة والإدارات والمراكز المختصة وذات الصلة لمواجهة وباء كورونا (كوفيد-19)، خطة المواجهة المعدة سلفا؛ وتشمل تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي بمختلف المناطق، إضافة للمتابعة الدقيقة للمستجدات في هذا الموضوع محلياً ودولياً.

وأضاف البيان، أن الاجتماع خلص إلى جملة من النتائج سيتم الإعلان عنها لاحقا، مؤكدا أن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس، حضره وزيرا الخارجية والمالية بحكومة الوفاق، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المنعقد في طرابس، ومستشار الأمن القومي، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي، ووكيلي وزارتا الصحة والداخلية، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس الشركة القابضة للاتصالات، ومدير عام جهاز الامداد الطبي، ورئيس مركز طب الميدان والدعم، ومدراء الإدارات المختصة بوزارة الصحة.

من جهته، أعلن وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، مساء أمس الجمعة، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، الأساسية والثانوية والجامعية.

وأكدت الوزارة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أن هذا القرار جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي ووزيري الصحة والتعليم باعتباره إجراءً احترازيًا ووقائيًا ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعية التي تقوم بها الحكومة وتعلن عنها تباعًا نظرًا لانتشار الوباء في دول الجوار.

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