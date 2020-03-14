جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ببنغازي يُطلق حملة واسعة للوقاية من فيروس “كورونا”

بنغازي 14 مارس 2020 (وال)- أطلق جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ببنغازي اليوم السبت، حملة لفرض الوقاية بكافة متاجر المدينة، بداية بمتاجر لبيع المواد الغذائية وصولا إلى المطاعم والمخابز.

هذا وتأتي الحملة التي أطلقت تحت شعار “الوقاية خير من العلاج”، في سبيل التنبيه والتعميم ونشر الوعي بين المواطنين، ولتنبيه أصحاب المحال والمطاعم، بضرورة توفير مُبيدات ومُعقمات، وأدوات الوقاية لموظفيها واستخدامها للكمامات، والقفازات المُعقمة، والالتزام بالنظافة الشخصية.

وحذّر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ببنغازي، أصحاب المطاعم والمخابز، بأن هُناك دوريات على مدار الساعة؛ ستقوم بالكشف والمتابعة للعاملين في المتاجر بكافة أنشطتها، وتسليم طلبيات الزبائن في أكياس مُغلقة، حفاظًا على صحة المواطنين.

وشدّد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ببنغازي، على أصحاب المتاجر والمطاعم والمخابز، بضرورة الالتزام بالملاحظات، حتى يتسنى للجميع أخذ الحيطة والحذر، وعدم الانجرار خلف عبارات الاستهزاء، وأن كل من يُخالف أو يتقاعس سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، وبأشد العقوبات واللوائح المعمول بها. (وال- بنغازي) ر ت

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