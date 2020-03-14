ورشة في طبرق تناقش الوقاية من كورونا

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض ورشة عمل في مدينة طبرق من أجل وضع آليات وأسس لمكافحة فيروس كورونا.

وشهدت الورشة حضور ممثل عن منظمة الصحة العالمية والناطق باسم المنظمة في ليبيا أحمد العليقي الذي ألقى محاضرة توعوية بالخصوص، كما شهدت الورشة حضور مدير الخدمات الصحية في طبرق

وتضمنت ورشة العمل التعريف بفيروس كورونا طبيا وطرق الوقاية منه وسبل رفع مستوى الوعي في المجتمع.

وفي السياق أوضح مسؤول المركز الوطني لمكافحة الأمراض بطبرق عطية المنفي أن المركز سيكثف حملة توعوية داخل المدينة تتخلل توزيع مطويات وإرشادات على المواطنين.

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