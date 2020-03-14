المستشار صالح يبحث مع عقوب التدابير اللازمة لمواجهة كورونا

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته بالقبة وزير الصحة الدكتور سعد عقوب وذلك في إطار المتابعات الدؤوبة للإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي إن المستشار صالح يتابع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، مثمنا في الوقت ذاته دور وزراة الصحة والحكومة الليبية لاتخاذهم إجراءات فعلية لحماية الشعب الليبي من هذا الوباء.

من جهته طمأن وزير الصحة رئيس المجلس بخلو ليبيا من فيروس كورونا، وعدم تسجيل أي حالة إصابة إلى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية تسير بشكل ممتاز مع جهات الاختصاص.

وأكد عقوب أن بعض المعدات والأجهزة التي ستساعد في محاربة كورونا ستصل اليوم إلى وزراة الصحة.

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