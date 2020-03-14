صحة الحكومة الليبية تعلق زيارات المرضى بالمستشفيات

العنوان_البيضاء

أصدر وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب اليوم السبت، توجيهات عاجلة لكافة مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية، بإيقاف الزيارات للمرضى النزلاء بالمستشفيات، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وقال عقوب في تصريحات صحافية إن القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة في الحكومة الليبية، مضيفًا أن ليبيا خالية تمامًا من فيروس “كورونا” المستجد.

وأكد أن الإجراء وقائي، ويأتي ضمن خطة وزارة الصحة الاحترازية لتقليل من الازدحام داخل المستشفيات والمراكز الطبية الإيوائية، واختصارها على مرافق لكل مريض في جميع المستشفيات، لمنع تسلل فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء؛ جاء حرصًا على سلامة المرضى النزلاء داخل أقسام المستشفيات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه تم التعميم على جميع المستشفيات، بإيقاف زيارة المرضى، والاكتفاء بالتواصل الهاتفي للاطمئنان على المرضى، كإجراء احترازي لمنع انتشار العدوى.