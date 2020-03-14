عقوب: اتخذنا كافة التدابير الاحترازية وليبيا خالية من كورونا حتى الآن

قال وزير الصحة سعد عقوب اليوم، إن الوزارة اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا التنسيق المستمر مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والتواصل مع منظمة الصحة العالمية بالخصوص.

وأضاف عقوب في مؤتمر صحفي أن الوزارة حددت مراكز للحجر الصحي، وأن هناك تعاونا طبيا محليا ودوليا لمواكبة كافة التعليمات والمستجدات حول هذا الفيروس، مشيرا إلى رصد ثلاث حالات اشتباه خلال اليومين الماضيين قادمة من الخارج، وأنها تخضع الآن لعملية التحقق من إصابتها، مؤكدا عدم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة في ليبيا حتى الآن.

هذا وأصدر وزير الصحة توجيهات عاجلة لكافة مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية بإيقاف الزيارات للمرضى النزلاء بالمستشفيات حفاظا على سلامتهم.

وأكد الوزير أن هذا الإجراء وقائي ويأتي ضمن خطة وزارة الصحة الاحترازية للتقليل من الازدحام داخل المستشفيات والمراكز الطبية الإيوائية، واقتصارها على مرافق لكل مريض في جميع المستشفيات لمنع تسلل فيروس كورونا، وحرصا على سلامة المرضى النزلاء داخل أقسام المستشفيات.

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