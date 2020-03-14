بلدي طبرق يتخذ إجراءات عاجلة لمنع انتشار فيروس كورونا

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اجتماعا طارئا مع مدير مديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي وشركة خدمات النظافة والإصحاح البيئي والخدمات الصحية والرعاية الصحية والصحة الحيوانية في المدينة تمحور حول فيروس كورونا.

واتخذ رئيس المجلس خلال الاجتماع جملة من التعليمات العاجلة منها منع الزيارة بمركز طبرق الطبي وإقامة البوابات ومنع دخول الهجرة غير القانونية، وإغلاق المقاهي والمطاعم الشعبية، ومنع عرض اللحوم خارج محلات الجزارة، وتغليفها بالشاش داخل المحلات، إضافة الى جمع القمامة ومخلفات البناء، ورش المدينة بالمبيدات.

وأكد بوالخطابية على الأجهزة الأمنية والرقابية الدخول في حالة الطوارئ والعمل على مدار الساعة، مشيرا إلى مباشرة ذلك اعتبارا من اليوم السبت.

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