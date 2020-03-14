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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

14 March, 2020

طالب جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي أصحاب شركات الأدوية والمعدات الطبية والصيدليات بعدم الزيادة في أسعار مواد التعقيم والكمامات والقفازات الطبية، وعدم استغلال الظرف الذي تمر به البلاد.

المركز الإعلامي بجهاز الحرس البلدي بنغازي أكد أنه سيتم التفتيش على جميع الشركات والصيدليات من قبل دوريات الحرس البلدي والأجهزة الأمنية، وأن من يثبت قيامه بزيادة الأسعار سيتم معاقبته قانونيا.

كما طالب جهاز الحرس البلدي المواطنين بالتعاون مع جهات الاختصاص وعدم الانجرار وراء الإشاعات وأخذ الأخبار من الجهات الرسمية.