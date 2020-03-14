إغلاق آثار وغابة شحات منعاً للتجمعات في الأماكن العامة

أخبار ليبيا 24 – خاص

باشرت وحدة أمن آثار شحات اليوم السبت برئاسة إبراهيم بومراحل تنفيذ تعليمات مدير أمن شحات بإغلاق المنطقة الآثرية وغابة المدينة وجميع المقاهي والمنتزهات والمواقع السياحية في المدينة .

وجاءت هذه الخطوات بناءاً على كتاب وزير الداخلية القاضي بمنع التجمعات في الأماكن العامة.

وكان وزير الداخلية بالحكومة الليبية، قد أصدر عدة قرارات كخطوات وقائية لمحاربة انتشار فيروس “كرونا” منها إقفال مقاهي الشيشة ومنع المواطنين من استعمال خراطيم تعبئة البنزين في محطات الوقود واقتصار استعمالها على عمال المحطات .

وأصدر وزير ا وزير الداخلية تعليماته للإدارة العامة لأمن المنافذ بإخضاع جميع القادمين إلى ليبيا من مختلف الجنسيات إلى حجر صحي مدته أسبوعين للتحقق من خلوه من مرض كورونا المستجد.

وطلب الكشف على المواطنين الليبيين العائدين من الخارج بواسطة الأجهزة التي أعدتها وزارة الصحة في المنافذ وحجر من يشتبه في إصابته بالمرض.

وتأتي هذه القرارات ضمن الخطة الاحترازية للحكومة الليبية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا .

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الليبية إيقاف الدراسة لأسبوعين كإجراء احترازي ووقائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24