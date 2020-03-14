انطلاق برنامج التدريب الذاتي بمستشفى تراغن

انطلق في مستشفى تراغن برنامج التدريب الذاتي لكامل العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وجاءت فكرة البرنامج بهدف مواكبة التطورات العلمية والأحداث الصحية في العالم بما فيها انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى معالجة القصور الفني والتقني المتخصص داخل المستشفى.

وشهدت الجلسة الاستماع إلى وجهات النظر حول أهم البرامج المستقبلية التي تساهم في الرقي بمستوى تقديم الخدمات الطبية للمواطن في بلدية تراغن والبلديات المجاورة لها، ورفع الجاهزية القصوى للعناصر العاملة في المستشفى لأي تطورات مهما كانت درجة خطورتها.

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