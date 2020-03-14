تسجيل مرئي يكشف فضيحة جديدة .. تركيا تواصل إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشر الحساب الرسمي لقوات الجيش الوطني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تسجيلا مرئيا لأحد المرتزقة السوريين الموجودين في طرابلس للقتال بجانب قوات حكومة الوفاق .

وعلق حساب قوات الكرامة، في تغريدة له، على التسجيل بقوله: “دليل إضافي على أن تركيا ترسل المزيد من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، ها هو عضو في الإرهابيين المدعومين من تركيا يدعى أبو أحمد”.

ويظهر الإرهابي أبو أحمد في التسجيل وهو يتحدث مع أسرته ويرسل لهم رسائل تطمينات عن أحواله ويعلمهم أنه بخير وفي أحسن حال.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن دفعة جديدة من مليشيا فصيل “لواء المعتصم” سيتم نقلها إلى ليبيا من قبل تركيا خلال الأيام المقبلة، في إطار استمرار تركيا بعملية نقل المرتزقة إلى ليبيا.

وأضاف المرصد، في تقرير، قبل أيام، أنه على صعيد متصل تتواصل عمليات فرار المقاتلين السوريين في ليبيا إلى أوروبا بشكل متصاعد، حيث أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري أن نحو 40 من مليشيا فصيل الحمزات وفصائل أخرى فروا إلى إيطاليا خلال الساعات الفائتة، ليرتفع تعداد المقاتلين السوريين الذين فروا من ليبيا إلى أوروبا إلى نحو 200.

ووثق المرصد السوري مزيداً من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا بمعارك ليبيا، ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 117 مقاتلا من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

ووفقاً لمصادر المرصد، فإن القتلى قضوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، بالإضافة لمحور مشروع الهضبة ومناطق أخرى في ليبيا، فيما يتم إسعاف الجرحى والقتلى في 3 نقاط طبية، تعرف باسم مصحة المشتل ومصحة قدور و ومصحة غوط الشعال.

ورصد المرصد السوري خلال الفترة الماضية ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية “طرابلس” حتى الآن إلى نحو 4750 “مرتزق”، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند، ومع ارتفاع أعداد المتطوعين وتخطيها للرقم المطلوب من قبل تركيا “6000” شخص إلا أن عمليات التجنيد سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات” ومنطقة شمال شرق سورية والمتطوعين هم من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند”.

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