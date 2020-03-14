لجنة الخارجية بمجلس النواب تبحث مع وزيري الصحة والداخلية  آخر تطورات في مكافحة فيروس “كورونا”

بنغازي 14 مارس 2020 (وال)- بحث رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب السيد يوسف العقوري، مع وزيري الصحة الدكتور سعد عقوب والداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

هذا وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى أمس الجمعة، حيث تم استعراض وزيرا الصحة والداخلية مع رئيس لجنة الخارجية، الإجراءات الصحية والأمنية التي اتخذتها الوزارتين لمكافحة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وأكد رئيس لجنة الخارجية السيد يوسف العقوري أن فريق العمل بلجنة الخارجية، يعمل بشكل متواصل على تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية، لتأمين الاستجابة الفعّالة، وتسهيل عمل المنظمات الدولية المختصة، من أجل احتواء المرض حال انتشاره، ويشمل ذلك دعم المراكز الصحية ومراكز إيواء المهاجرين.

وشدّد العقوري على ضرورة تكثيف الجهود الداخلية، وتعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية، لمنع انتشار المرض على الأراضي الليبية.

وأعرب العقوري عن ثقته في تجاوز الأزمة، بتضافر جهود الجميع وإعطاء الأمر الأولوية الكافية. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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