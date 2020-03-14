مطار معيتيقة يعلن موعد آخر طائرة متجهة إلى الأردن بعد إيقاف الرحلات

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي أن رحلة الخطوط الجوية الليبية المقررة غدًا الأحد ستكون أخر رحلات الشركة إلى الأردن.

وقالت الإدارة في بيان إن هذا الإجراء يأتي بعدما قررت السلطات الأردنية إيقاف جميع الرحلات الدولية للمسافرين (الوصول والمغادرة) في المطارات المدنية الأردنية اعتبارًا من الثلاثاء المقبل حتى إشعار آخر، وذلك في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أن عودة الرحلات من وإلى الأردن مرتبط بإصدار السلطات قرارًا يقضي بإعادة فتح المجال من جديد.

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