إغلاق آثار وغابة شحات لمنع التجمعات بسبب فيروس “كورونا”

شحات 14 مارس 2020 (وال)- باشر رئيس وحدة أمن آثار بشحات إبراهيم بومراحل اليوم السبت، في تنفيذ تعليمات مدير أمن شحات بإغلاق المنطقة الأثرية وغابة المدينة، وجميع المقاهي والمنتزهات والمواقع السياحية في المدينة.

هذا وجاءت هذه الإجراءات بناء على كتاب معالي وزير الداخلية؛ القاضي بمنع التجمعات في الأماكن العامة.

وكان معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية، قد أصدر في وقت سابق، عدة قرارات كخطوات وقائية لمحاربة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، بينها إقفال مقاهي “الشيشة”، ومنع المواطنين من استعمال خراطيم تعبئة البنزين في محطات الوقود، واقتصار استعمالها على عمال المحطات.

وتعليمات معالي الوزير الداخلية كانت قد صدرت، للإدارة العامة لأمن المنافذ؛ بإخضاع جميع القادمين إلى ليبيا من مختلف الجنسيات، إلى حجر صحي مدته أسبوعين، للتحقق من إصابته بفيروس “كورونا” المستجد من عدمه.

كما شملت تعليمات معالي الوزير، بالكشف على المواطنين الليبيين العائدين من الخارج، بواسطة الأجهزة التي أعدتها وزارة الصحة في المنافذ وحجر، من يُشتبه في إصابته بالمرض.

وتأتي هذه القرارات ضمن الخطة الاحترازية للحكومة الليبية، لمنع وصول فيروس “كورونا” المستجد إلى ليبيا.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة الليبية إيقاف الدراسة لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي ووقائي من انتشار فيروس “كورونا” المستجد. (وال- شحات) ع ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال