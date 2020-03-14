السراج يطالب بتعميم الإجراءات التي تضمن السلامة العامة وتمنع انتشار فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بتعميم الإجراءات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص والتي تضمن السلامة العامة وتمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في منشور صادر عن السراج اليوم السبت إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح الحكومية دعا فيه إلى إلزام الموظفين بالاستفادة من إجازاتهم السنوية وتفعيل نظام العمل التناوبي بحيث يقتصر العمل اليومي على أقل عدد من الموظفين للحفاظ على سلامة المواطنين من فيروس كورونا الذي انتشر في العديد من دول العالم ودول الجوار.

ودعا السراج، إلى إيقاف العمل بجهاز قارئ البصمة الآلي موقتا واستبداله بسجلات الحضور والانصراف، وتعقيم المقرات الإدارية ومنع التناوب على استخدام الآلات والأدوات المشتركة والتقليل من استخدام وسائل النقل الجماعي.

كما طالب السراج، بإلزام الموظفين بالاستفادة من إجازاتهم السنوية، وتفعيل نظام العمل التناوبي بحيث يقتصر تسيير العمل اليومي على أقل عدد من الموظفين بالقدر الذي لا يتعارض مع حسن العمل، والحد من عدد المراجعين في الإدارات العامة وغيرها في أضيق نطاق ممكن ويفضل استخدام وسائل الاتصال الالكترونية بديلا عن المراجعات الشخصية.

وأشار السراج، إلى ضرورة إيعاز الموظفين بالالتزام بالإرشادات الصحية التي تصدر دوريا خصوصا فيما يتعلق بالمسافة الآمنة بين الأشخاص وعدم التصافح بالأيدي، وتجنب الاحتكاك المباشر مع الآخرين.

ووجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وزارة الصحة إلى تعزيز هذه الضوابط بالمنشورات الدورية التي تكفل الوقاية من انتشار المرض.

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