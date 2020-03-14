باشاغا: المجتمع الدولي منعدم المصداقية ويتغاضى عن انتهاكات حظر توريد السلاح إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهم وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالتغاضي عن انتهاكات حظر توريد السلاح إلى ليبيا من قبل الإمارات والأردن ومصر، معلناً الاستعداد للتصعيد لقوات الجيش الوطني التابعة للمشير حفتر من أجل إنهاء الهجوم على طرابلس.

باشاغا قال ، في حوار مع صحيفة “جاريان” البريطانية، “يبدو أن بعض الدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي تعيش في خوف من هذه الدول الصغيرة”، مضيفا: “في السنوات الخمس الماضية لاحظنا تغييراً في المجتمع الدولي؛ من انعدام المصداقية الدولية ورفض الإيفاء بكلمتهم”، حسب قوله .

وتساءل عن سبب استمرار بعض البلدان، على رأسها فرنسا، في دعم حفتر، قائلا: “يريد أن يحكم ليبيا كديكتاتورية، ويتهم الموجودين في المنطقة الغربية، بأنهم جماعة الإخوان المسلحين والمليشيات والإرهابيين، وأنهم يسيطرون على كل موارد الشعب الليبي”.

وذكر أن حفتر لم يلتزم بوقف إطلاق النار، حيث يقول للمجتمع الدولي عكس ما يفعل، بحسب تعبيره، موضحا أن حكومة الوفاق تتعرض الآن لضغوط كبيرة لدفع “قوات الجيش التابعة لحفتر بعيدًا عن العاصمة.

وتابع: “لا نعتقد أن حفتر سيتوقف عن قصف طرابلس، لذلك لا نعتقد أن لدينا أي حل سوى دفعه إلى الوراء”، مضيفا أن الدعم العسكري التركي أعاد التوازن في المعركة، واستطرد: “نحن لسنا عالقين عسكريا، فلدينا ما يكفي من القوة والسلطة لصده”.

وفي سياق آخر، قال باشاغا، إنه يدعم برنامجًا للإصلاح الاقتصادي للحد من القطاع العام الضخم في البلاد، واتخاذ إجراءات لإعادة توزيع الموارد في جميع أنحاء البلاد، ودمج المليشيات في الأجهزة الأمنية.

وحول إيقاف إنتاج النفط، قال: “لقد كلف حفتر ليبيا 36 مليار دولار من العائدات المفقودة، وطبع عملة موازية في روسيا أدت فقط إلى انخفاض قيمة الدينار للجميع”.

وأردف: “علينا أن نميز بين شرق ليبيا وحفتر؛ صحيح أن بعض الناس في المنطقة الشرقية يشكون من التهميش، ويشعرون أن ثروة ليبيا لا يتم توزيعها بشكل عادل، لكن في مدينة طرابلس أيضا يواجه الناس نفس الصعوبات؛ فلا توجد بنية تحتية مناسبة، حيث لا يزال الناس يتلقون مياههم من خلال الصهاريج التي تقود التل”.

وواصل: “ليبيا كلها تعاني من نقص التوزيع العادل للثروة، لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد نظام للميزانية لتوزع بطريقة أقل مركزية”، لافتا إلى ضرورة إصلاح النظام المصرفي والقطاع العام، في الوقت الحالي.

واستكمل: “يعمل بوزارة الداخلية وحدها 280 ألف موظف في جميع أنحاء البلاد، وكل رواتب هؤلاء تدفع من وزارتي، حتى بعض المقاتلين مع حفتر تدفع لهم حكومة الوفاق”، قائلا: “نحن بحاجة إلى إصلاح اقتصادي، خصوصا أن معظم الميزانية تذهب على الرواتب، ولدى الحكومة 1.7 مليون موظف، ما يعني أن 22 مليار دينار (حوالي 16 مليار دولار) تنفق كل عام على الرواتب”.

واعترف بأن بعض المليشيات تورطت في الابتزاز والفساد للفوز بعقود، مختتما بقوله: “إذا أرادوا الاندماج كأفراد، وقبلوا التدريب وأظهروا الولاء للدولة، عندئذ يمكن دمجهم في الشرطة أو الجيش أو الخدمة المدنية”.

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