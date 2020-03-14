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صرمان.. توافق على إجراءات لمجابهة كورونا

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت صرمان اجتماعا بين عميد وأعضاء المجلس البلدي مع مدير المركز الوطني للأمراض بالمدينة، وأعضاء من المستشفى التعليمي، ورئيس جهاز الحرس البلدي ومدير مركز العين لأمراض السكري، وعدد من الجهات الأمنية والخدمية بالمدينة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا في حال وجود أي إصابة او مشتبه بها.

كما تم تخصيص وتجهيز حجر عزل صحي داخل مستشفى صرمان التعليمي وتجهيزه، إضافة إلى إقفال السوق الشعبي وسوق السيارات والمقاهي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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