بوشناف يقرر إيقاف التدريب بالإدارة العامة لمدة أسبوعين

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم السبت، تعليمات إلى الإدارة العامة للتدريب، تقضي بإيقاف التدريب لمدة أسبوعين وتسريح المتدربين إلى نهاية الشهر الجاري.

وقالت وزارة الداخلية إن هذه التعليمات تأتي ضمن الخطة الاحترازية للحكومة الموقتة لمنع وصول فيروس «كورونا» المستجد إلى ليبيا، وذلك حسب بيانها المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى أن بوشناف أصدر أمس الجمعة، تعليمات مشددة لكل مديري الأمن والإدارات العامة وكل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية للتحرك الفوري لإغلاق كل المقاهي الخاصة بـ«الشيشة».

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