هكذا استعدت صبراتة لمنع تسلل كورونا

عقد بمستشفى صبراتة التعليمي، اجتماع للجنة الأزمة بالبلدية بخصوص فيروس كورونا، بحضور عدد من الجهات الصحية والامنية والخدمية بالمدينة، وبمشاركة مراقب التعليم وجهاز الإسعاف والطوارئ ورئيس السرية الطبية.

حيث تم تشكيل لجنة بمدينة صبراتة للتواصل مع جميع الجهات العامة والخاصة بالمدينة بخصوص المستجدات واتخاذ عدد من التدابير الخاصة لمواجهة الفيروس.

وتم اتخاذ عدد من التدابير الخاصة بمواجهة الفيروس منها تجهيز أماكن للحجر الصحي بالمدينة، حيث باشرت اللجنة في نشر الوعي الصحي بالمدينة من خلال المطويات والملصقات وكذلك حلقات يومية مباشرة عبر أثير راديو صبراتة المحلية.

كما تم إقفال عدد من الحدائق واقفال المنتزه البلدي بصبراتة، وايقاف المدارس والثانويات والكليات بالمدينة لمدة 15 يوما تنفيذا لقرار وزارة التعليم، إضافة إلى إقفال السوق الشعبي بمنطقة العلالقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية