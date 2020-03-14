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بنغازي.. حملة أمنية للتوعية بخطر كورونا

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في مدينة بنغازي، بتطبيق “حملة احترازية” تزامنا مع إعلان الحكومة الليبية جملة من الإجراءات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وتتمثل الحملة التي جاءت تحت شعار “الوقاية خير من العلاج”، في التنبيه والتعميم ونشر الوعي بين المواطنين، وفرض الوقاية بكافة متاجر المدينة بداية بالمواد الغذائية وصولا إلى المطاعم والمخابز.

وقال الجهاز في بيان إن الحملة جاءت لتنبيه أصحاب المحال والمطاعم بضرورة توفير المبيدات والمعقمات وأدوات الوقاية لموظفيها واستخدام الكمامات والقفازات المعقمة، والالتزام بالنظافة الشخصية.

وأضاف أن دوريات ستقوم على مدار الساعة بالكشف والمتابعة على العاملين بالمطاعم والمخابز، مؤكدا على ضرورة تسليم طلبيات الزبائن في أكياس مغلقة حفاظا على صحة المواطنين.

ودعا جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمخابز إلى الالتزام بالتعليمات، مشددا على أن أي مخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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