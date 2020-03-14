سلامة يطلع وزير الخارجية التونسية على جهوده لتقريب الفرقاء الليبيين

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل وزير الخارجية التونسية، نور الدين الري، بمقر الوزارة، المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل، غسان سلامة.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان له، إن اللقاء تناول آخر تطورات الوضع في ليبيا، حيث أطلع سلامة وزير الشؤون الخارجية على نتائج الجهود والمساعي التي بذلها على رأس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وإيجاد تسوية سلمية للأزمة في هذا البلد.

وأبدى سلامة حرصه على مواصلة الجهود لإيجاد حل توافقي شامل للأزمة الليبية يستجيب لتطلعات الشعب الليبي ويعيد الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق، بحسب البيان.

وعبّر وزير الخارجية التونسية عن شكره للمبعوث الأممي للجهود الكبيرة التي بذلها طيلة اضطلاعه بمهامه من أجل مساعدة الليبيين للتوصل إلى حل سياسي توافقي للأزمة الليبية.

وأكد على أهمية مواصلة الجهود باتجاه إعادة تحريك العملية السياسية لإنهاء الصراع وإرساء المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، مذكرا بموقف تونس الداعم لجهود الأمم المتحدة واستعدادها للتعاون الإيجابي مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا وتسهيل مهامه.

ولفت إلى عزم تونس مواصلة الانخراط في كافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الإطار ولعب دور متقدم من أجل إيجاد حل سياسي ليبي ليبي ينهي الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة واقعية تأخذ في الاعتبار أمن الليبيين ووحدتهم وتطلعاتهم.

وأعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إعفائه من مهمته في ليبيا، آملاً تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وقال سلامة قال في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “سعيت لعامين ونصف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد”.

وتابع: “وعلي اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد، لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار”.

وعمل غسان سلامة مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة في ليبيا منذ يونيو عام 2017م، وكان ضمن وفد الأمم المتحدة المبعوث إلى العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003م، وكاد أن يلقى مصرعه في حادثة تفجير مبنى الأمم المتحدة في العاصمة العراقية بغداد.

بالإضافة إلى ذلك، تولى غسان سلامة منصب وزير الثقافة في حكومة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، من عام 2000م إلى عام 2003م.

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