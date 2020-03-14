منظمة تجمع شباب ليبيا تُطلق حملات توعية وتثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد

بنغازي 14 مارس 2020 (وال)- عقدت منظمة تجمع شباب ليبيا اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا بحضور معالي وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية الدكتور عادل الزايدي، ونخبة من الخبراء والمستشارين من مختلف المناطق والمدن الليبية.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر جهاز تنمية وتطوير المدن ببلدية بنغازي، اعتماد الهيكلية الإدارية الجديدة للتجمع، حسبما تتضمنه هذه المرحلة.

كما تم خلال الاجتماع، وضع أهم الأنشطة والبرامج التي سيقوم بها التجمع في هذه الفترة، على رأس هذه الأولويات إقامة حملات توعية وتثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، على أيادي أطباء متخصصين في هذا المجال.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع، على إصدار كتيبات توعية بخصوص الوقاية ومكافحة من فيروس “كورونا” المستجد، ستُوزع على كل المناطق والمدن المنتسبة للتجمع، إلى جانب مناقشة ما يستجد من أعمال.

وأعرب معالي وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية الدكتور عادل الزايدي، عن سعادته بهذا التجمع، مُبديًا استعداده لمساندة والتواصل مع القائمين عليه.

وكلف معالي الوزير مندوب عن الوزارة؛ للتواصل مع التجمع لتوفير كل ما يحتاجه حسب الإمكانيات المتاحة. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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