لتفادي كورونا.. عقوب يوقف زيارات المرضى

أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، “توجيهات عاجلة” لكافة مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية، بإيقاف الزيارات للمرضى النزلاء بالمستشفيات حفاظا على سلامتهم.

ووفق بيان للوزارة، فقد أكد وزير الصحة أن الإجراء وقائيا، ويأتي ضمن خطة وزارة الصحة الاحترازية لتقليل من الازدحام داخل المستشفيات والمراكز الطبية الإيوائية واختصارها على مرافق لكل مريض في جميع المستشفيات لمنع تسلل فيروس كورونا.

وقال عقوب إن هذا الإجراء جاء حرصا على سلامة المرضى النزلاء داخل أقسام المستشفيات، مشيرا إلى أنه تم التعميم على جميع المستشفيات بإيقاف زيارة المرضى والاكتفاء بالتواصل الهاتفي للاطمئنان على المرضى، مجددا التأكيد على أن ليبيا خالية تماما من فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية