اخبار ليبيا الان

بسبب كورونا.. الخطوط الليبية : غدًا آخر رحلات الشركة للأردن لحين إعادة فتح المجال من جديد

تم النشر منذُ 23 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مطار معيتيقة الدولي، أن رحلة الخطوط الجوية الليبية، المقرر إقامتها غدًا الأحد، ستكون آخر رحلات الشركة للأردن، لحين إعادة فتح المجال من جديد.

مطار معيتيقة ذكر، في بيان له، أن ذلك يأتي بعد إعلان السلطات الأردنية، توقف جميع الرحلات الدولية للمسافرين “الوصول والمغادرة”، في المطارات المدنية الأردنية اعتبارًا من أولى ساعات الثلاثاء القادم، حتى إشعار آخر، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المتجدد.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في الثاني عشر من ديسمبر 2019م، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وينتقل فيروس كورونا عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال، ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • – الان بعد هذه الفوضى المفتعلة بسبب مرض كورونا –
    والتي سببت في التفريق بين الناس والمهاجرين الليبين الذين يريدون العودة لديارهم في حلول شهر رمضان المقبل … ..!!!
    – كيف السبيل وانتمً تقطعون السبيل ..؟!!
    – يوجد جرحى ومرضى قي الخارج احيانا جثامين موتى ليبيين لدفنهم في تراب بلادهم ….!!!
    وايضاً ادارة الحكومة لا تعرف شيء سوى هز الرأس ويتبعون الدول الاخرى فيما يحصل لهم …!!! ووجدوها فرصة لنهب المزيد من الاموال التي خصصت للاصلاحات .
    – الان مليون في المية لا توجد ادارة رقابية ليبية تعلم ما يحدث داخل القنصليات والادارات مكاتب السفراء والمكاتب الشعبية في الخار …!! ومن هم الموظفين هناك … وهل يقدمون خدمات للمواطن الليبي المهاجر ام فقط يستنزفون الاموال هم وشركاءهم …!!!
    المواطن اصبح لا يعرف هل الادارات الحكومية في ليبيا تخدم المواطن الليبي ،،؟؟ ان فقط هم تبع للاجانب ..والخليجين . يتوجهون اينًما يوحهونهم …!!! سبحان الله …!!!
    رسوا المواطنين على بر الأمان وخليكم تريس …!!! لا حول الله … ” لقد بلغ السيل الزباء

    رد