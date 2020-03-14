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السراج يعلن إغلاق المنافذ الجوية والبرية وإيقاف الدراسة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مساء السبت، إغلاق كافة المنافذ الجوية والبرية لمدة 3 أسابيع بدءا من الاثنين 16 مارس، في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وقال السراج، في كلمة متصورة، إنه قرر إيقاف الدراسة في المدارس العامة والخاصة والمعاهد والجامعات لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، وإيقاف كافة النشاطات الرياضية والثقافية وإغلاق صالات الأفراح التي تشهد تجمعات كبيرة.

وشملت القرارات التي أعلنها السراج، إغلاق كافة المقاهي التي يتم فيها التدخين، وتوجيه المصلين بتأدية الصلاة في المنازل لحين انتهاء خطر الوباء، داعيا الليبيين إلى التعاون والتآزر لتجاوز هذا الخطر وتوفير الحماية من الإصابة بالوباء.

وقال السراج إنه “على الخارجية توجيه سفاراتنا للتواصل مع الليبيين في الخارج وتقديم العون وحمايتهم وتحصينهم وعلاجهم”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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