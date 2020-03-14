"الوفاق الليبية" تحدد موعد إغلاق المنافذ الجوية والبرية بسبب كورونا

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، إغلاق جميع المنافذ البرية والجوية بدءا من 20 مارس/ أذار الجاري، وحتى إشعار آخر لمواجهة وباء كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

بنغازي– سبوتنيك. وقال السراج، في كلمة متلفزة، اليوم السبت: “يتوجب علينا اتخاذ حزمة منها إغلاق كافة المنافذ الجوية والبرية لمدة 3 أسابيع، بدءا من 20 مارس 2020”.

وأضاف السراج: “أعلن حالة الطوارئ والتعبئة لمواجهة ذلك الخطر الدائم فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء (جائحة)، وتفعيل خطة منظمة العالمية وتخصيص نصف مليار دولار لمواجهة هذه الأزمة”.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 153 ألف و523 شخصا، توفي منهم 5789 شخصا، فيما شفي حتى الآن 72587 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في 114 دولة حول العالم.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و976 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 193 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 65 ألفا و655 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.