«تعليم الوفاق» تتابع تنفيذ خطتها للوقاية من «كورونا» الثلاثاء المقبل

تعقد وزارة التعليم بحكومة الوفاق، الثلاثاء المقبل، اجتماعًا موسعًا مع مدراء مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية ورؤساء أقسام التواصل والإعلام بالمراقبات، لمتابعة خطتها الوقائية من خطر فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت الوزارة في بيان، إن خطتها الوقائية تأتي بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتشمل برامج توعوية وتدريبية للمسكنين علي الوظائف الفنية بالمدارس، وتهدف إلي خلق ثقافة مهنية تساعد المؤسسات التعليمية على القيام بواجبها.

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وأشار البيان إلى إصدار وكيل الوزارة تعليماته لمراقبي التعليم بشأن إبلاغ المكاتب والأقسام المعنية للمشاركة في الاجتماع المزمع عقده بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بالهاني.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم السبت، جملة من إجراءات لمنع تسلل فيروس كورونا إلى ليبيا، من بينها تعليق الدراسة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، إلى جانب إغلاق المنافذ الجوية والبرية لمدة ثلاثة أسابيع.

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