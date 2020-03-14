السراج يخصص نصف مليار دينار لمواجهة خطر فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، تخصيص نصف مليار دينار لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.

وأعلن السراج، في خطاب تلفزيوني موجه إلى الشعب الليبي اليوم السبت، حالة الطوارئ والتعبئة العامة في ليبيا لمواجهة تسلل فيروس كورونا إلى البلاد.

وكشف السراج، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة لمنع تسلل الفيروس إلى ليبيا، وشملت هذه الإجراءات التي كشفها السراج خلال خطاب تلفزيوني وجهه إلى الشعب الليبي، إغلاق كافة المنافذ البرية والجوية بدءً من الإثنين المقبل لمدة ثلاثة أسابيع، إلى جانب إيقاف الدراسة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

كما تضمنت الإجراءات إيقاف المناشط الثقافية والرياضية كافة وإغلاق صالات الأفراح التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة ، استمرار عمل المقاهي والمطاعم الملتزمة بالمعايير الصحية حتى الرابعة مساءً مع إغلاق كل المقاهي التي تسمح بالتدخين، إلى جانب توجيه وزارة الأوقاف المواطنين بالصلاة في المنازل حتى انتهاء أزمة كورونا.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي، وسائل الإعلام بنشر حملة تثقيفية للتوعية بخطر كورونا، والالتزام بالمعلومات الرسمية الخاصة بالفيروس، مشيرا إلى عمل خلية الأزمة التي تم تشكيلها على مدار الساعة لمتابعة التطورات المرتبطة بالتعامل مع الوباء.

وأكد فائز السراج، تشكيل فرق عمل متعددة عن هذه اللجنة لتسهيل عملية التواصل بين المواطنين والمراكز الصحية المسؤولة، واستخدام تقنيات الاتصال لزيادة الوعي المجتمعي بالإجراءات الواجب اتخاذها لمنع انتشار هذا الفيروس، ومنح مكالمات مجانية لأرقام الإسعاف والطوارئ واستحداث باقات بأحجام مناسبة وأسعار مخفضة لخدمة الإنترنت، إضافة إلى توفير النصح والتوعية عبر الرسائل النصية.

وأصدر السراج، تعليماته إلى وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها لاتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، موضحا أن هذه الإجراءات سيتم مراجعتها بشكل دوري للبت في تمديدها وأو إيقافها أو اعتماد إجراءات جديدة حسب الحاجة.

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