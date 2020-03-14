إغلاق مقاهي الأرجيلة ومدن الألعاب والصالات الاجتماعية بطرابلس اعتبارا من الأحد

أعلنت مديرية أمن طرابلس في وقت متأخر السبت، إغلاق مقاهي الأرجيلة ومدن الألعاي والصالات الاجتماعية اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت المديرية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القرار جاء تنفيذًا لتعلميات مدير الأمن العميد الدكتور أسامة عويدان، ضمن إجراءات احترازية للوقاية من الفيروس.

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وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، السبت، حالة الطوارئ والتعبئة؛ لمواجهة تسلل فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا، وتخصيص نصف مليار دينار لإجراءات مواجهة خطر الفيروس.

وأصدر السراح 8 قرارات تهدف لاحتواء خطر الفيروس من بينها إغلاق كافة المنافذ البرية والجوية بدءًا من الإثنين المقبل لمدة ثلاثة أسابيع، وتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، إلى جانب إغلاق كل المقاهي التي تسمح بالتدخين.

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