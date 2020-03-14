جامعة سرت تعقد الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر سرطان الثدي

نظمت جامعة سرت، السبت، الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الليبي الثالث لسرطان الثدي، المزمع عقده نهاية أكتوبر المقبل، برعاية الجامعة ومستشفى «بن سينا» التعليمي.

وترأس الاجتماع، الذي عُقد بكلية الطب البشرى بجامعة سرت، الكاتب العام بالجامعة، الدكتور عبد الله امهلهل، بحضور عميد كلية الطب البشرى بالجامعة فتحى الكاسح، وعميد كلية الآداب، ومديرة مكتب الشؤون الاجتماعية بالمدينة، وعدد من المختصين في مجال الصحة بمستشفى «بن سينا» والخدمات الصحية ومركز سرت لعلاج الأورام.

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ويأتي الاجتماع في إطار دعم مركز علاج مرضى الأورام بمدينة سرت، الذي وصل عددهم إلى أكثر 500 مريض ومريضة، ودراسة العوامل النفسية والاجتماعية لهؤلاء المرضى، وذلك حسب تصريح عميد كلية الطب البشري بسرت الدكتور فتحي الكاسح إلى «بوابة الوسط».

وأشار الكاسح إلى أن هذا الاجتماع يأتي كذلك في إطار التحضيرات للمؤتمر الليبي الثالث لسرطان الثدي، الذي يهتم بالعوامل المسببة لسرطان الثدي والطرق المبكرة للكشف عنه وأساليب العلاج، لافتًا إلى أن الاجتماع أسفر عن تشكيل عدة لجان منها العلمية والإعلامية.

ويشارك في المؤتمر الليبي الثالث لسرطات الثدي عددًا كبيرًا من الأطباء الليبين المتخصصين فى علاج هذا النوع من السرطان من مراكز علاج الأورام بطرابلس وبنغازى وسرت ومصراتة وصبراتة إلى جانب أطباء ليبيين بالخارج، حسب تصريح الكاسح.

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