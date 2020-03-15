النقابة العامة لأطباء ليبيا: على الدولة توفير احتياجات الأطقم الطبية في أسرع وقت

طالبت النقابة العامة لأطباء ليبيا، من الأجهوة المختصة، توفير البدلة الآمنة والكمّامات للعناصر الطبية والطبية المساعدة، في أسرع وقت ممكن، لمكافحة فيروس كورونا.

وخاطبت النقابة، في وقت سابق، زملائها والمسؤولين في وزارة الصحة، إن دخل الفيروس إلى ليبيا، إن توفير الأكسوجين ضرورة، نظرا لاستخدامه بشكل كبير إن دخل الفيروس إلى ليبيا.

وأشارت النقابة العامة لأطباء ليبيا، عبر صفحتها: “الاخوة الزملاء والمسؤلين بوزارة الصحة

في حالة تبلتدنا الحبية لانتشار لوباء فيروس كورا لا قدر الله فسوف تزداد الحاجة الى استعمال الاوكسجين سواء استعمل مع جهاز التنفس الاصطناعي او بدونه معدل ما يحتاجه مريض التنفس الاصطناعي يبلغ مابين 6000/5000 لتر كل 24 ساعة واحسب كم سيكون لديك مرض في العناية مصادر الاوكسجين في ليبيا محدودة سواء الاوكسجين السائل او الغازي”.

وأوضحت النقابة، إن عدد الأسرّة في العناية الفائقة، قليل نسبيًا، والحاجة إلى زيادتها بشكل كبير، ضرورة، كما اقترحت النقابة تحويل أقسام الإنعاش بعد العمليات، إلى غرف عناية مؤقتة، حيث يتوفر بها مصادر للأوكسجين وأجهزة الشفط ويتوجب إيقاف جميع الجراحات الغير مستعجلة.

كما طالبت النقابة العامة لأطباء ليبيا، بزيادة الأجهزة ومواد التشغيل الخاصة بفحص الدم، إضافة إلى توفير “عدد أكثر من أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة المراقبة لنسبة تشبع الدم بالاأوكسجين oximeter وقياس نسبة ثاني اوكسيد الكربون capnogram)) أجهزة صغيرة وبسيطة ستساعد على مراقبة المريض وتعديل علاجة حسب الازم”.

وختمت النقابة عبر توضحيها، إن أطباء التخدير وفنيى التخدير وممرضات العناية الفائقة هم في الصف الأول لمواجهة وعلاج الحالات الحرجة، ولذلك يجب تجميع هؤلاء الكوادر في ثلات أو أربعة مراكز ذاخل طرابلس، يتم تجهيزها لاستقبال الحالات الحرجة وعدم نشر الحالات الحرجة في كل مكان.

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