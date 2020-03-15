الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية تعلن إيقاف عمل كافة المحاكم

أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، إنها قامت بإخطار كافة المحاكم على مستوى ليبيا، بوقف جلساتها إلى ما بعد شهر رمضان القادم، كإجراء احترازي للحماية من خطر انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، يوم أمس السبت، أشادت الجميعة بالتدابير التي اتخدتها نيابة الكفرة الابتدائية، للحماية من فيروس كورونا، عبر التوعية بطرق الوقاية وكيفية العمل داخل النيابة في المدينة.

وأعلنت حكومة الوفاق، حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا.

كما أصدر القائد العام للجيش الوطني، تعليمات بتجهيز مستشفى طوارئ بقاعدة بنينا، تحسبا لأي طارئ، في ظل تفشي فيروس كورونا.

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