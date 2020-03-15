جمعية ليبيا للفنون التشكلية تعقد أولى اجتماعاتها

عقدت جمعية ليبيا للفنون التشكلية، اجتماعها الأول بدار الفنون بطريق السكة، لمناقشة فعالياتها لبرنامجها السنوي لسنة 2020.

وانتهي اجتماع الجمعية، باتخاذ قرار بتعليق اجتماعاتها وتعليق موعد إقامة حفل الإشهار والمعرض المصاحب له إلى أجل غير مسمّى، نظرا للضروف القاهرة التي تمر بها ليبيا وما يشهده العالم، هذه الأيام، في مواجهة فيروس كورونا، الذي انتشر في أغلب الدول.

وأعربت جمعية ليبيا للفنون التشكيلية، عن شكرها لمن حضر الاجتماع، ومن دعمها، في مسيرتها الأولى للتعريف بالفنون التشكيلية في ليبيا.

وكان من المتوقع، إشهار الجمعية، في 21 من شهر مارس الجاري، بقاعة دار الفنون بطريق السكة بمدينة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية