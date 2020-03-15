هيئة السلامة طرابلس تطالب المواطنين بالتبليغ عن أي ارتفاع في أسعار مواد التعقيم

طالبت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، من المواطنين التبليغ عن أي ارتفاع في أسعار مواد التعقيم وأدوات الوقاية الشخصية، من أقنعة وقفازات وبدل الوقاية ومواد التنظيف، بالصيدليات وشركات الأدوية وأسواق مواد التنظيف.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، للمواطنين: “عليك إبلاغ أقرب مركز للحرس البلدي فورا وفتح محضر بالخصوص”.

وأشارت هيئة السلامة الوطنية، إن الأمن الوقائي والدوائي والقومي، مسئولية كل مواطن ومواطنة، وأضافت بقولها: “لن يكون لتجار الأزمات خونة الاوطان مكان بيننا وعليهم الاختيار أما أن يكونو في صف الكورونا أو يكونو في صف الوطن والمواطن”.

وأكدت الهيئة، أن كل ما يستورد هو باعتمادات بنكية من مصرف ليبيا المركزي، من أجل رفع معاناة المواطن وستضرب الجهات الأمنية بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن في سبيل جشعهم.

ونشرت الهيئة عبر صفحتها، أرقام هواتفها لأجل التبليغ عن أي ارتفاع لأسعار مواد التعقيم.

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