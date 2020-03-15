المجلس البلدي الكفرة يغلق الحدود مع دول الجوار

أعلن المجلس البلدي الكفرة عن إغلاق الحدود مع دول الجوار والإبقاء على منفذ واحد وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي إن المشاركين في الاجتماع الذي ترأسه عميد البلدية بحضور جهاز الإسعاف – مركز مكافحة الامراض – المراكز التخصصية – مستشفى الكفرة العام – مستشفى الهواري القروي .. وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة.

واتفق المشاركون في الاجتماع على إقفال الحدود مع دول الجوار وتحديد نقطة واحدة للدخول للمدينة (البوابة الشمالية) وتكثيف الدوريات ومكافحة التهريب من قبل الجهات الأمنية والعسكرية.

وطالبوا الحكومة والجهات المختصة بتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة وتشكيل فرق للرصد والتقصي والتوعية والتثقيف.