ملتقى علمي بكلية التربية في أوباري حول تدريس الرياضيات والإحصاء

انتظم بكلية التربية أوباري أمس السبت الملتقى العلمي الثاني لقسم الرياضيات تحت شعار تدريس “الرياضيات والإحصاء….الطموح والتحديات” وسط حضور عدد من المتخصصين بهذه المادة والطلبة الدارسين بالقسم وعدد من الخريجين.

وقدمت خلال الملتقى العديد من الأوراق العلمية والبحثية التي توضح أهم ما توصلت إليه الدراسات العلمية من تطور في مجال علم الرياضيات.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بالمفاهيم العلمية لهذه المادة وترسيخها والأخطاء التي يقع فيها المعلمون أثناء عملية التدريس وكيفية تفاديها ونقل المعلومة الصحيحة وما هي التحديات التي يواجهها الطلاب أثناء دراسة هذه المادة.

في ختام الملتقى تم تكريم عدد من المعلمين الذين أثبتوا كفاءتهم العالية في تدريس هذه المادة وبعض الطلبة الأوائل والمتميزين بالقسم.