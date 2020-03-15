«الدولية للهجرة توزع مواد إغاثة على 3800 نازح

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تزويد أكثر من 3800 نازحا ليبيا بالمواد الأساسية للإغاثة والمأوى على مدار 3 أيام.

وأشارت، في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «بطانيات ومفارش، وأدوات مطبخ، ومصابيح شمسية، ومشمع».

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ولفتت إلى أن «وزارة الخارجية الإيطالية نسقت توزيع هذه المواد مع بلدية طرابلس، ومركز اللجنة المركزية للأزمات، وصندوق الضمان الاجتماعي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في ليبيا».

ونوهت المنظمة الدولية للهجرة إلى « تفاقم الأزمة الإنسانية العصيبة في ليبيا بمعدلات مخيفة منذ اندلاع النزاع»، مشيرة إلى «أثر ذلك على الظروف المعيشية لآلاف المدنيين».

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