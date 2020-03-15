مالطا تتجاهل نداءات استغاثة لإنقاذ مهاجرين بينهم أطفال

ماتزال مالطا تتجاهل المطالبات الملحة لمساعدة المهاجرين القادمين من ليبيا المعرضين لخطر الغرق في البحر الأبيض المتوسط المتواجدين على أحد القوارب المطاطية.

وقالت منظمة إنذار للإنقاذ البحري أن نحو 110 أشخاص يعبرون البحر الأبيض المتوسط في قارب مطاطي متهمة الحكومة المالطية بتجاهل دعواتها للمساعدة.

وأوضحت المنظمة أن مسؤولي الإنقاذ تلقوا نداءات استغاثة في وقت مبكر أمس السبت مشيرة إلى أنه بعد 30 ساعة في البحر ، فقد القارب القابل للنفخ كمية كبيرة من الهواء.

من جهتها ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا نقلا عن متحدثة باسم هاتف الإنذار أن من بين المهاجرين 10 نساء و3 أطفال ، موضحة أن الجيش المالطي قال إنه يراقب الوضع لكن لا يمكنه تقديم أي تفاصيل.

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