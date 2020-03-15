أعلن مطار معيتيقة، إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للبلاد اعتبارا من يوم الاثنين.

وكان وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، وجه بإيقاف العمل بمطاري (البريقة الجوي) وكذلك مطار (رأس لانوف الجوي) وتوجيه جميع الرحلات إلى مطار بنينا الدولي لحين إشعار آخر.

كما قرر مطار مصراته منع دخول الأجانب لأي سبب من الأسباب عبر منفذ مطار مصراتة كإجراء احترازي وذلك نظرا لتفشي فيروس كورونا المعدي بدول العالم ونظرا لنقص الإمكانيات الصحية بليبيا.