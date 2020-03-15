أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب الموازي، قرارا بتقليص حضور الموظفين العاملين بديوان المجلس إلى الحد الأدنى.

ويقضي القرار بأن يقتصر الحضور فقط على الموظفين الذين تستوجب ضرورات العمل تواجدهم بمقر الديوان لأداء مهامهم بدوام تناوبي وبما يضمن عدم توقف العمل.

ودعت هيئة رئاسة البرلمان الموازي المواطنين لاتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة والتعاون فيما بينهم بما يضمن سلامة الجميع.