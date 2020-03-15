ابولائحة: نتواصل مع اليونسكو بشأن فيروس كورونا

أكد أمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الليبية عبدالمنعم ابولائحة، أن اللجنة على تواصل مستمر مع منظمة اليونسكو وأبلغتها بقرار الوزارة إيقاف الدراسة لمدة أسبوعين كإجراء احترازي مع التأكيد على عدم تسجيل اي حالة اصابة داخل الدولة الليبية حتى تاريخه.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أنه وفقاً لإحصائيات منظمة اليونسكو ليوم السبت فإن الأرقام تشير إلى أن 421.4مليون تلميذوطالب خارج الدراسة، و39دولةلجأت إلى إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد، 22دولة لجأت إلى إغلاق المدارس في مناطق محددةفقط.