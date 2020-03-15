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لمواجهة وباء كورونا..المشير حفتر يوجه بتجهيز مستشفى طوارئ داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

‏أخبار ليبيا24 أكدت شعبة الإعلام الحربي اليوم الأحد أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يوجه تعليماته المباشرة والفورية بتجهيز مستشفى طوارئ داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية. وأوضحت الشعبة أن مستشفى الطواريء سيكون على نفقة القوات المُسلحة ، ويشمل ذلك تجهيز الأطقم الطبية المُختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله لمواجهة وباء كورونا. وكان […]

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  • بئس المتمرد انت, تجهز المستشفى فى الشرق وتقتل الليبين فى الغرب بصواريخكم فى سوق الجمعه وابوسليم وفى كل طرابلس الحبيبة. ادعو الله ان ينتقم منك فى القريب العاجل لقد ادخلت البلاد فى نفق لانهاية له, الله وحده يعلم متى سوف ينتهى هدا. ولازال مجرم الحرب يجلب المرتزقة من كل حدب حقيقة يعرفها اخوتنا فى الشرق وبنى وليد وترهونه وينكروها.
    بادن الله لن تدخلوها.

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