‏أخبار ليبيا24 أكدت شعبة الإعلام الحربي اليوم الأحد أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يوجه تعليماته المباشرة والفورية بتجهيز مستشفى طوارئ داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية. وأوضحت الشعبة أن مستشفى الطواريء سيكون على نفقة القوات المُسلحة ، ويشمل ذلك تجهيز الأطقم الطبية المُختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله لمواجهة وباء كورونا. وكان […]

The post لمواجهة وباء كورونا..المشير حفتر يوجه بتجهيز مستشفى طوارئ داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24