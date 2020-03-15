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مركز مكافحة الأمراض يطالب بالإنتباه للخطر القادم عبر الحدود وإتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر النجار أن اللجنة الوطنية المشكلة لمجابهة فيروس كورونا تتابع بشكل مستمر تطورات الوضع الوبائي العالمي.

النجار وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية” أمس السبت أوضح أن الفيروس وصل دول جوار ليبيا ويجب الانتباه للخطر القادم عبر الحدود واتخاذ إجراءات وقائية استباقية، ؤكدا أن جميع المنافذ في ليبيا تستمر في الكشف عن المسافرين عبر الكاميرات الحرارية.

وصرح النجار بأن المركز الوطني يسعى إلى تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي لدى الليبيين ورفع حالة التأهب لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوصى النجار المواطنين الليبيين بالابتعاد عن أماكن الازدحام وارتداء الكمامات التنفسية وغسل اليدين باستمرار للوقاية من الفيروس.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الى المركز الوطنى لمكافحة الامراض ، لا تعولوا كثيرا على الكامبرات الحرارية ، هذه فقط لقياس درجة حرارة الانسان الواقف امامها ، وفى هذه الحالة فهذه الكامبرات لا تحلل ما بداخل الجسم ، فالانسان حديث الإصابة بهذا الفيروس حتى وان وقف امام الكامرة وامام بوابة العبور لمدة 12 ساعة او يزيد فالكامرة لا تخبر بان هذا الشخص حامل للفيروس ، لأن الاعراض من ارتفاع درجة الحرارة وغيرها لم تظهر على الشخص المصاب الا بعد 3 اسابيع ، وانتم كمركز وطنى امكانياتكم اقل بكثير من دولة الامارات العربية المتحدة ، الذى انتشر فيها هذا الفيروس من دول الجوار ، فلا داعى للمزايدة على الشعب الليبى المسكين.
    وبهذه المناسبة احب التنبيه على الاتى بأن اوراق العملة النقدية المتداولة فى سوق المشير فى طرابلس وغيرها من التجمعات ، ربما يكون سبب رئيسى فى نقل كورونا فيروس ، حتى ان بعض الدول بدأت بتعريض الاوراق النقدية لإشاعة الليزر لتعقيمعا تم اعادتها لأصحابها ، عليه على الجهات المختصة العمل على تفريق هذا التجمع ، كإجراء احترازى لمنع تفشى كورونا فيروس ، لأنه فى هذا السوق تجد العديد من مواطنى الدول الموبوءة بهذا الفيروس يبيعون ويشترون فى العملة الصعبة ، لذلك خافوا الله جميعكم فى ليبيا.
    حفظ الله ليبيا وشعبها من كل سوء او مكروه .. كفاها ما هى فيه ( آى ليبيا)

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