مركز مكافحة الأمراض يطالب بالإنتباه للخطر القادم عبر الحدود وإتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا

ليبيا – أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر النجار أن اللجنة الوطنية المشكلة لمجابهة فيروس كورونا تتابع بشكل مستمر تطورات الوضع الوبائي العالمي.

النجار وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية” أمس السبت أوضح أن الفيروس وصل دول جوار ليبيا ويجب الانتباه للخطر القادم عبر الحدود واتخاذ إجراءات وقائية استباقية، ؤكدا أن جميع المنافذ في ليبيا تستمر في الكشف عن المسافرين عبر الكاميرات الحرارية.

وصرح النجار بأن المركز الوطني يسعى إلى تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي لدى الليبيين ورفع حالة التأهب لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوصى النجار المواطنين الليبيين بالابتعاد عن أماكن الازدحام وارتداء الكمامات التنفسية وغسل اليدين باستمرار للوقاية من الفيروس.

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