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الطرابلسي: نتائج فحوصات الحالات المشتبه بها لم تظهر بعد

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة معتز الطرابلسي بأن نتائج فحوصات الحالات المشتبه بها لم تظهر بعد، وأن المركز الوطني لمكافحة الأمراض مستعد في حال ما إذا كانت نتائج فحوصات المشتبه بهم إيجابية.

وأضاف الطرابلسي في تصريح أمس لقناة ليبيا، أنه لم تسجل أي حالة إصابة مؤكدة في ليبيا حتى الآن، مؤكدا أن الأمور مستقرة وأن وزارة الصحة اتخذت كافة التدابير اللازمة لمواجهة الفيروس .

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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