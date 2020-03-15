طقس ليبيا: الارصاد الجوية توضح توقعات الطقس اليوم وحتى الثلاثاء

أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الحالة الجوية السائدة والمتوقعة لليوم الأحد، سيكون طقس معتدل نسبيا نتيجة لتأثير مرتفع جوي على أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم.

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أنه بداية من مساء الغد تنشط الرياح على مناطق الشمال مثيرة للأتربة والغبار على المناطق المفتوحة وتشمل مناطق الجنوب الغربي.

وتابع المركز الوطني للأرصاد الرياح تنشط على الساحل خاصة الساحل الشرقي مما تسبب في اضطراب حالة البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أنه من المتوقع يكون الضباب هذه الليلة و صباح الغد على بعض مناطق الجبل الغربي.

وأكد أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال الغربي مابين (17 – 22 ) مْ ، بينما تكون مابين ( 24 – 31 )مْ على باقي المناطق.

وفيما يلي النشرة الجوية الصادرة الأحد الموافق 2020/03/15 م المركز الوطني للأرصاد الجوية www.lnmc.ly:

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