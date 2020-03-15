الأرصاد : طقس معتدل يخيم على أغلب مناطق ليبيا

العنوان_ليبيا

أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الحالة الجوية السائدة والمتوقعة لليوم الأحد، سيكون طقس معتدل نسبيا نتيجة لتأثير مرتفع جوي على أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم.

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أنه بداية من مساء الغد تنشط الرياح على مناطق الشمال مثيرة للأتربة والغبار على المناطق المفتوحة وتشمل مناطق الجنوب الغربي.

وتابع المركز الوطني للأرصاد الرياح تنشط على الساحل خاصة الساحل الشرقي مما تسبب في اضطراب حالة البحر وارتفاع الموج.