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عاجل/ المسماري – بوابة أفريقيا الإخبارية

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

المسماري: قمنا بغارات جوية مكثفة في منطقة بوقرين وحتى مصراتة دمرنا خلالها كل تواجد تركي في هذه المنطقة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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